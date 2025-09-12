“Me puso el arma en la cabeza y se reía”, habló una compañera de la joven armada de Mendoza

El departamento de La Paz fue ayer escenario del episodio de violencia escolar más extremo registrado en Mendoza. Una alumna de 14 años ingresó con un arma de fuego a la escuela 4-042 Marcelino H. Blanco y desató una situación de pánico que se prolongó durante cinco horas.

La adolescente, hija de un comisario retirado de San Luis, llevó consigo una pistola calibre 9 milímetros y comenzó a recorrer los pasillos del establecimiento apuntando a compañeros y efectuando disparos al piso. Durante ese tiempo, alumnos y docentes permanecieron escondidos, intentando resguardarse mientras la policía rodeaba la institución.

En primera persona

Una de las estudiantes que vivió de cerca la dramática escena fue Nicol, quien relató en diálogo con el programa Buenas tardes China (Buenos Aires) el momento más aterrador: “Ella se me paró enfrente, me puso el arma en la cabeza y se me rió. Bajó el arma y tiró un tiro. Yo seguí corriendo, llegué al hospital y me desmayé”.

La joven también describió cómo comenzó todo: “Entró al baño, cargó el arma y ahí largó el primer tiro. No sé hacia dónde disparó porque me agaché. Después le avisé a la profesora y nos pedían que nos tiráramos al suelo”.

Tras horas de tensión, la alumna accedió a entregar el arma y fue trasladada a un hospital para recibir atención médica. La Justicia investiga si la menor era víctima de situaciones de bullying dentro del colegio.

Aunque no hubo heridos, el episodio dejó una profunda marca en la comunidad educativa de La Paz y encendió las alarmas sobre la seguridad en las escuelas de la provincia.