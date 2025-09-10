La conmoción persiste en la escuela Marcelino Blanco, del departamento de La Paz en Mendoza, tras el violento episodio en el que una estudiante ingresó con un arma de fuego y efectuó tres disparos dentro del establecimiento. El hecho, de extrema gravedad, puso en riesgo a decenas de alumnos y generó escenas de pánico entre las familias.

En diálogo con Radio Post 92.1 de la vecina provincia, una alumna llamada Milagros relató cómo vivió el momento del ataque. “Cuando estábamos entrando al recreo, la nena tiró un disparo. Yo en ese momento me quedé sorda y después fueron tres detonaciones”, recordó. Según contó, el arma estaba en la mochila de la adolescente, hija de un policía de la provincia de San Luis.

La testigo aseguró que la situación provocó un caos inmediato: “Todos empezaron a llorar y a llamar a sus padres”. Ante la emergencia, los estudiantes fueron evacuados de inmediato y trasladados a una finca cercana para resguardarse.

Sobre la reacción de la alumna que portaba el arma, Milagros agregó un dato que causa aún más inquietud: “No la conocía, la vi cuando se sacó el arma. Estaba como si nada, no parecía nerviosa”.