"No lloraba": habló la mediadora de la alumna armada en escuela de La Paz

Este miércoles 10 de septiembre, país entero se mantuvo en vilo por una joven de 14 años, armada que se atrincheró en una escuela de La Paz, en Mendoza. A partir de ahí, la emergencia y el minuto a minuto paralizó la tranquila ciudad y mantuvo a todos en vilo. La adolescente había disparado al menos tres veces al aire, y la tensión escalaba con cada segundo.

La situación, que parecía sin salida, encontró su punto de quiebre gracias a la intervención de Rocío Conti, una negociadora del Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS). En una tensa negociación que se extendió por cinco horas, la joven depuso su actitud y entregó el arma. Por fortuna, nadie resultó herido.

Diálogo y espera

Con 28 años e integrante del grupo GRIS, Conti se convirtió en la pieza clave para desactivar la crisis. En una entrevista con el programa Opinión de LVDiez de la vecina provincia, la profesional relató los detalles de la negociación. Con una experiencia previa de seis años en un grupo motorizado y una capacitación especializada en el prestigioso Grupo Halcón, Rocío asumió el rol de conectar con la adolescente.

"Al principio ella estaba de espaldas, pero luego pudimos hacer contacto visual y todo se hizo más fácil", relató Rocío. La joven se mantuvo en silencio, sin aceptar las bebidas ni alimentos que le ofrecieron. Con el arma en sus manos, a unos 10 metros de distancia de la negociadora, la menor se veía angustiada, pero en ningún momento lloró.

"Todo el tiempo tratamos de mantener la comunicación y la teníamos a la vista", explicó la negociadora, y agregó que la clave fue la escucha activa. "Una palabra salva vidas, es importante que se puedan expresar y llegar a la génesis del problema".

La conversación, mantenida a distancia y con la constante manipulación del arma, se centró en la seguridad de la joven. "Le dimos indicaciones para que pudiera dejar el arma de forma segura", detalló Conti. Finalmente, tras horas de diálogo, la menor acató la orden de dejar el arma en el piso, lo que permitió el ingreso del equipo táctico para asegurar la zona.

Un abrazo esperado

Una vez finalizado el incidente y con el arma fuera de peligro, Rocío Conti se acercó a la joven de otra manera: "Tuve la posibilidad de estar en contacto de otra manera, la abracé. Hay que contener a las personas porque están pasando un mal momento".

La adolescente fue trasladada en una ambulancia al Hospital Notti, donde un equipo interdisciplinario de profesionales se encargaría de su atención. "No he vuelto a tener contacto con la menor, la acompañé hasta el Notti en la ambulancia y quedó en observación", concluyó Conti.

El caso, que pudo haber tenido un desenlace trágico, demostró la importancia de la negociación como herramienta fundamental para la resolución de conflictos. "Hay que dejar los prejuicios de lado y priorizar a la persona", sentenció Rocío. "Si bien con los adolescentes se habla de forma diferente, el objetivo es el mismo: priorizar la vida".

Reunión con Cornejo

El gobernador Alfredo Cornejo recibió este jueves en Casa de Gobierno a los negociadores del Grupo Gris, protagonistas del operativo que permitió contener con éxito a la adolescente de 14 años que ingresó armada a una escuela secundaria de La Paz, disparó y permaneció más de cinco horas atrincherada, informó Diario El Sol.

