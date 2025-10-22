Las redes sociales volvieron a ser escenario de una historia cargada de emoción. Gianluca Pugliese, regresó a la Argentina después de varios meses en España y compartió el reencuentro con su familia, un momento que rápidamente se volvió viral.

En el video, el joven se acercó a la casa de su madre y la llamó para que saliera a la puerta. La sorpresa fue inmediata, pero lo más emotivo llegó cuando abrazó a su abuela, quien al verlo no pudo contener las lágrimas. “Qué suerte que Dios me permitió verte”, dijo entre sollozos. Luego agregó: “Te extrañé tanto. Pidiéndole a Dios que no me haga morir sin verte”.

El clip, publicado en TikTok, superó el millón de reproducciones y más de 145.000 “me gusta” en pocas horas. En los comentarios, cientos de usuarios celebraron el regreso del joven y destacaron la ternura del encuentro.

El video recordó a muchos el viral que Gianluca había protagonizado en abril de 2024, cuando se despidió de su abuela antes de viajar a España. En aquella ocasión, la mujer le había dicho: “Espero volver a verte, si Dios me da vida”. Ese primer video había superado los 115 millones de visualizaciones y emocionado a todo el país.

Ahora, con el esperado reencuentro, las redes se llenaron de mensajes de alegría. “Lloré con la despedida, ahora vengo a llorar con el reencuentro”, escribió una usuaria. Otro comentó: “Qué sea la última vez que te vas y me dejas la abuelita sola”.

La historia de Gianluca volvió a poner en debate el valor de la familia y el impacto emocional de las despedidas migratorias, un tema que muchos argentinos sienten cada vez más cerca.