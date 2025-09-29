“Podrían haberla ayudado”: despidieron a la mujer muerta en Mendoza

La furia de un fuerte viento que bajó en Mendoza el pasado viernes 26 de septiembre, se cobró una vida inocente, sumiendo a una familia en un profundo dolor. Cristina Alejandra Funes, de 37 años, falleció trágicamente cuando se dirigía a buscar a sus hijos a la escuela. Un árbol de gran porte cedió ante el temporal y cayó directamente sobre su automóvil en la calle Rawson en Maipú.

El suceso, que tuvo lugar a las 17:32 horas en plena tormenta -según registraron las cámaras de seguridad-, impactó de lleno el Fiat Uno rojo que conducía Funes. A pesar de la rápida llegada de bomberos y Defensa Civil, la víctima quedó atrapada. Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) confirmó minutos después el deceso por aplastamiento. La investigación del trágico accidente está ahora en manos del Ministerio Público, con la Policía Científica a cargo de las pericias.

Angustia y despedida

Este domingo, familiares y amigos despidieron a Cristina Funes en una sala velatoria de la localidad mendocina en un ambiente marcado por la desolación y la indignación.

El dolor de la pérdida se mezcló con un amargo reclamo que se hizo eco en las redes sociales. “Mi hermana era una mujer, mamá, hermana, hija, y todo es muy difícil para nosotros tener que despedirla”, escribió una de sus hermanas en Facebook. Sin embargo, el mensaje se tornó una denuncia pública al señalar la falta de solidaridad de otros conductores que presenciaron el hecho. “Los que iban detrás podrían haber ayudado a mi hermana a salir de ahí”, expresaron, añadiendo con angustia: “Odio el viento y el árbol que le quitó la vida a mi hermana”.

Los mensajes de la familia reflejan la magnitud del golpe. “Hay hermana mía, no sé cómo hacer para llevar este gran dolor. Tus pollitos te van a extrañar mucho... Mi gorda tan excelente mamá y persona. No puedo entender por qué te tocó a vos”, se lee en las conmovedoras publicaciones.

Solidaridad y acompañamiento

Además de la irreparable pérdida, la tragedia expuso la urgencia económica de la familia para cubrir los gastos fúnebres. Un pedido de colaboración se viralizó rápidamente durante el fin de semana. “Lamentablemente, con el fuerte viento de ayer en Maipú, una mamá perdió la vida al caerle un árbol a su vehículo mientras iba a retirar a sus hijos a la escuela. Su familia necesita ayuda para afrontar los gastos del funeral”, compartieron allegados, movilizando una ola de apoyo.

Decenas de personas se acercaron a la casa de sepelios para acompañar a la familia, brindar apoyo al esposo de Cristina y a sus dos hijos, y despedir a la mujer, en un intento de mitigar el desgarro que dejó el vendaval.