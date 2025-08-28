"Poliladrón": despidos masivos en las fuerzas de seguridad

A través del Boletín Oficial, el Gobierno de Mendoza confirmó la cesantía de diez agentes de distintas dependencias estatales, tras comprobarse infracciones graves al régimen laboral y disciplinario vigente. Las sanciones se dispusieron mediante los decretos 1.196, 1.534 y 1.537, junto con las resoluciones 1.314, 4.031, 4.216, 16, 245, 1.321 y 621.

La medida alcanza a personal policial, penitenciario, de la Dirección General de Escuelas (DGE) y de la Dirección General de Protección (DGP). Según precisaron fuentes oficiales, la cesantía es la sanción más severa prevista en la normativa pública, de carácter expulsivo, y se aplica cuando las faltas verificadas resultan incompatibles con la continuidad en la función estatal.

Los casos más relevantes

Entre los cesanteados figura un ex oficial subayudante policial, condenado en 2023 a seis años y medio de prisión por un robo en una oficina comercial de calle Espejo, en el que simuló un allanamiento. Su sanción quedó sujeta a exoneración.

Otro de los sancionados es un ex suboficial penitenciario, a quien se le comprobó la comisión de conductas dolosas incompatibles con el régimen penitenciario.

También fue cesanteada una ex oficial subayudante policial, por faltas graves al Régimen Disciplinario Policial (Ley 6722).

En el ámbito educativo, las medidas alcanzaron a tres agentes por razones de incumplimientos administrativos e inasistencias injustificadas en el desempeño de sus funciones.

En la Dirección General de Protección se resolvieron las cesantías de cuatro agentes por inasistencias y faltas laborales reiteradas.

Estas decisiones y la aplicación de medidas obedecen a tres ejes principales:

Inasistencias injustificadas , con registros extremos en algunos casos.

, con registros extremos en algunos casos. Incumplimientos disciplinarios en áreas de seguridad , por faltas graves a la ética y al régimen policial y penitenciario.

, por faltas graves a la ética y al régimen policial y penitenciario. Irregularidades administrativas, vinculadas a abandono de tareas e incumplimiento de deberes de servicio.

Con estas medidas, el Ejecutivo provincial de Mendoza busca reforzar los estándares de disciplina y responsabilidad en la administración pública.