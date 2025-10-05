¿Quién es Diego Santilli, el posible reemplazo de Espert en la lista?

El economista José Luis Espert confirmó este domingo su renuncia a la candidatura a diputado nacional por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, tras ser señalado por recibir un pago de 200 mil dólares del empresario Fred Machado, investigado en Estados Unidos por narcotráfico y lavado de dinero. Tras la confirmación, Diego Santilli, quien ocupaba el tercer lugar en la lista, pasará a encabezarla.

Se trata de uno de los hombres fuertes del PRO que tuvo su paso por la juventud peronista pero luego se convirtió en uno de los referentes del partido macrista en la Ciudad de Buenos Aires.

La semana estuvo marcada por una fuerte tensión dentro del espacio libertario, que tuvo su punto culminante con la dimisión de Espert. El diputado atribuyó su salida a un “juicio mediático” y aseguró que la decisión responde a una operación destinada a “ensuciar el proceso electoral”.

En un comunicado difundido en la red social X, Espert explicó que puso su renuncia a disposición del presidente Javier Milei, quien la aceptó. “Demostraré mi inocencia ante la Justicia, sin fueros ni privilegios”, sostuvo, y denunció una “operación claramente orquestada por un sistema que destruyó a la Argentina por décadas”.

La presión interna dentro del oficialismo fue decisiva para la salida del economista. Aunque Milei había respaldado a Espert durante los primeros días del escándalo, finalmente avaló la renuncia tras una reunión de dos horas en la Quinta de Olivos. Según trascendió, el ex presidente Mauricio Macri también recomendó al mandatario aceptar la dimisión, recordándole su experiencia en 2015 con Fernando Niembro, quien se vio obligado a renunciar a su candidatura por un escándalo de contrataciones irregulares.

El hecho que precipitó la crisis fue la publicación de un documento por el periodista Hugo Alconada Mon en La Nación, que acreditaba una transferencia de 200 mil dólares desde una empresa guatemalteca vinculada a Machado hacia una cuenta asociada a Espert, registrada en el Bank of America. La operación, fechada el 22 de enero de 2020, forma parte del expediente judicial “USA v. Mercer-Erwin et al.”, tramitado en Texas, y fue considerada prueba directa de un vínculo financiero del economista con el empresario.

Pese a que Espert intentó negar los hechos en un video difundido en redes sociales, el mensaje no logró detener la presión, y desde la presidencia reconocieron que el diputado debía dar explicaciones adicionales. Con su salida, La Libertad Avanza busca contener el impacto político del escándalo y mantener la estrategia electoral en la provincia de Buenos Aires, a semanas de los comicios legislativos.

¿QUÉ DEBE PASAR EN CASO DE RENUNCIA? ¿CÓMO QUEDA LA LISTA?