Este miércoles 10 de septiembre, una menor de 14 años se atrincheró en la escuela Marcelino Blanco, de La Paz de Mendoza con un arma de fuego.

De acuerdo a la información de medios de la vecina provincia, la joven mantuvo una discusión con un compañero y luego comenzó a disparar el arma. Posteriormente la estudiante se atrincheró en una de las aulas, donde "pide por una profesora para negociar".

Desde el Gobierno de Mendoza, Tadeo García Zalazar, Director General de Escuelas de Mendoza se refirió al tema y comentó: “Apenas conocido el hecho se aplicó el protocolo que tenemos para proteger a los estudiantes y personal docente. Hay dos fiscales que puso a cargo el Ministerio Público Fiscal que tuvo la provincia y que organizar los pasos a seguir en tan complicado momento”, aseguró el funcionario.

“Desde temprano un helicóptero llegó a La Paz y se desplegaron los grupos Gris y GES que siguen las instrucciones de los fiscales a cargo, siempre bajo las condiciones del protocolo. Pedimos que no se difunda ninguna imagen de la menor de edad y que puede entorpecer cualquier actividad de negociación que se está realizando”.

“La joven es una estudiante con muy buen rendimiento académico, según en GEM y, tengo entendido que no se había informado sobre alguna conducta preocupante de la joven de 14 años. No sabemos si se trata de una situación de bullying, pero desde las escuelas tenemos herramientas para tratarlos, con especialistas, gabinetes y derivaciones a profesionales a cargo. Estamos capacitando continuamente y, el protocolo establecido para estos casos, se aplicó de manera efectiva”.

Para finalizar, el funcionario aseguró que se sigue trabajando para resolver la situación y pidió a la comunidad y los medios dejar trabajar a las fuerzas de seguridad y fiscales a cargo. “Velamos por una resolución pacífica”.