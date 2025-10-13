“Viajeras del polvo blanco”: exitoso operativo antidrogas entre Mendoza y San Juan

Una investigación desarrollada durante varios meses por la Policía contra el Narcotráfico de Mendoza derivó en la captura de dos mujeres acusadas de trasladar cocaína bajo la fachada de excursiones comerciales. El operativo, coordinado con fuerzas de San Juan, permitió desarticular parte de una red que abastecía el Valle de Uco y el oeste argentino.

Las detenidas fueron identificadas como Janet Soledad Mamaní (19), oriunda de Tunuyán, y Nely Soto (33), de nacionalidad boliviana. Según la pesquisa, la más joven organizaba supuestos viajes de compras hacia la frontera norte, mientras que Soto habría actuado como “mula”, transportando la droga dentro de su cuerpo.

El procedimiento se concretó en territorio sanjuanino, cuando los investigadores interceptaron un micro proveniente del norte argentino. Aunque al principio no se halló nada entre sus pertenencias, los efectivos notaron comportamientos sospechosos y continuaron el seguimiento hasta que ambas mujeres descendieron y tomaron un taxi. Con la orden judicial en mano, fueron detenidas y trasladadas al Hospital Rawson, donde los estudios médicos confirmaron que una de ellas llevaba 99 cápsulas de cocaína en el estómago, equivalentes a más de 1 kilo de droga pura.

La investigación se había iniciado hace casi seis meses en el Valle de Uco, a partir de información sobre una joven vinculada al tráfico de estupefacientes. A través del monitoreo de redes sociales, los policías detectaron una publicación de Mamaní en Bolivia el 2 de octubre, lo que confirmó las sospechas y precipitó el operativo de control.

En los allanamientos posteriores se incautaron cuatro teléfonos celulares, 1,6 millones de pesos, dinero extranjero y documentación relevante. También se realizaron procedimientos en Tunuyán y Tupungato, donde se presume que operaba parte de la estructura. Uno de los lugares registrados fue un comercio conocido como “Almacén Timoteo”, propiedad de la familia Mamaní.

Los investigadores descubrieron además un vínculo con Timoteo Mamani Santos (46), padre de Janet, actualmente detenido en el Penal de Chimbas, San Juan, donde incluso se allanó su celda. Aunque no se hallaron elementos comprometedores, no se descarta que parte del cargamento tuviera como destino el interior del penal.

Ambas mujeres permanecen alojadas en la Unidad 32 de Mendoza, a disposición del Juzgado Federal. Según fuentes del caso, la trama combina lazos familiares, logística transnacional y financiamiento desconocido, lo que lleva a pensar que formaban parte de una organización mayor dedicada al tráfico de cocaína desde Bolivia hacia el corazón de Cuyo.

Fuente: Diario El Sol