Las elecciones legislativas 2025 en la provincia de Buenos Aires dejaron un saldo inesperado: once hombres con pedidos de captura fueron detenidos cuando se presentaron a votar. Los operativos se realizaron en distintos puntos del conurbano, el interior bonaerense y otras provincias, con presencia de efectivos policiales en los establecimientos educativos.

Entre los arrestados hay personas acusadas de abuso sexual, violencia de género, robos y estafas bajo la modalidad del “cuento del tío”. En todos los casos, la policía esperó a los sospechosos en las escuelas donde estaban empadronados.

El primer caso se registró en Moreno, donde un hombre acusado de cometer reiteradas estafas fue detenido en la Escuela de Educación Especial N°501, ubicada en Tucumán al 200. El sospechoso quedó a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°20.

En Tristán Suárez, otro operativo permitió capturar a un hombre de 60 años imputado en una causa por explotación sexual de menores. El arresto se concretó en la Escuela N°2 de la calle Canale 480, con intervención del Juzgado de Garantías N°7 de Ezeiza, a cargo del doctor Horacio Héctor Hryb.

En tanto, en La Matanza, la DDI local realizó vigilancias en dos establecimientos y detuvo a dos prófugos acusados de abuso sexual gravemente ultrajante.

Las autoridades provinciales destacaron que los controles en los centros de votación permitieron ubicar a personas que permanecían prófugas de la Justicia, aprovechando el deber cívico del voto como una oportunidad para concretar los arrestos.