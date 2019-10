Video: Carnicero depravado le mostró el miembro a chica con retraso madurativo

Un carnicero que trabaja en un negocio situado en el partido bonaerense de Quilmes grabó cómo acosó a una joven de 28 años que padece retraso madurativo. Tras la difusión de las imágenes, publicó un indignante posteo en Facebook. Los familiares de la víctima exigen la detención del sujeto.

La joven de 28 años, quién solía ir a comprar al local situado en la avenida Oscar Smith al 2074, a cuatro cuadras de su casa, fue víctima de este hombre en reiteradas ocasiones. Sin embargo, los hechos no salieron a la luz hasta que el acusado le vendió el celular a un vecino olvidándose de borrar los archivos previamente.

"Un vecino le compró el celular al carnicero y se dio cuenta que este hombre olvidó borrar los archivos. Al revisar los videos que había en el teléfono, descubrió un archivo que mostraba cómo este tipo acosaba a mi hermana dentro del negocio. De inmediato, se comunicó conmigo y me lo envió a través de WhatsApp. Me volví loco, no podía creer lo que veía", dijo Ángel, de 37 años.

En el video difundido, se ve cómo la joven entra a la carnicería, con una bolsa en su mano, y el empleado le dice: "Vení vení, una chupadita te pido nada más, una chupadita para mi compañero". Ante la propuesta, la chica grita que "no" y el hombre responde: "Qué no, si le querés re entrar".

"Mirá, mirá el bulto que tiene mi compañero. Chupala un ratito nada más. ¿Te lo comerías todo o no? Dale un besito, dale, como amigos. Bien que te gusta, eh", agrega el hombre mientras que le muestra su miembro, según aseguraron familiares de la víctima.

Carnicero grabó cómo acosó y mostró su miembro a una clienta con retraso madurativo pic.twitter.com/RhzvUAtPzg — Crónica VIRALES (@CronicaVirales) October 1, 2019

En tanto, el hermano de la joven añadió: "Cuando vi las imágenes, comencé a indagar sobre la situación. Ella me dijo que este hombre le habla de esa manera cada vez que va a comprar y que no es la primera vez que le muestra su miembro. Ella no llegó a comprender la gravedad de la situación en su momento pero, después de que lo hablaramos, comenzó a llorar. Tiene mucho miedo y no quiere salir de casa".



Por su lado, el acusado, al enterárse que este video llegó a manos de allegados a la víctima, dejó un mensaje a través de la cuenta de Facebook de un amigo y escribió: "Hola, gente. No quiero justificar mi vocabulario en el video pero la gente que me conoce sabe quién soy y cómo soy. El trato que tengo con esa chica es siempre así, de boca sucia. Gracias a todos los que me apoyaron y vinieron hoy al negocio a hablar conmigo. Pido disculpas a la gente a la que le cayó mal este video, yo no me escondo como dicen, estoy trabajando. Si alguien quiere venir a dialogar conmigo, estoy a su disposición. Mil disculpas y gracias a la buena gente que me conoce".

Este mensaje provocó la reacción de otros usuarios, quienes lo insultaron y repudiaron su actitud. En tanto, los familiares de la víctima realizaron la denuncia policial en la Comisaría N° 1 de Quilmes y esperan que la Justicia actúe y tome las medidas correspondientes. El carnicero acusado

Fuente: Crónica