Escándalo por bailarinas que "perrearon" en tanga en una universidad

A través de las redes, un grupo de bailarinas mendocinas, publicaron un video en el que se mostraron realizando una coreagrafía de Twerk en las escalinatas de la Facultad de Medicina de la UNCuyo.

En el video, se vio a las señoritas con los atuendos típicos de este baile, pero muchos, salieron a criticar su performance y hubo polémica. Ante esto, las jóvenes borraron el video pero se defendieron.

El video, fue publicado en Twitter por la usuaria, @LaliGonzalez09, alias Lechuga. Junto a las imágenes escribió: "Un poquito de movimientos nalgosos en la reservada facultada de medicina :0 Guardan son culos haciendo arte twerkero !!!!".

Según las bailarinas, lo que realizaron fue una intervención artística en un lugar público, sin faltarle el respeto a nadie.

Sin embargo, las críticas no tardaron en llegar. La polémica se generó en torno al lugar elegido para realizar la coreografía, la vestimenta, entre otros motivos.

"Espero no haber hecho sentir mal a nadie twerkeando en un espacio público, de todas formas el twerk me construyó y me deconstruyó mucho y hoy no me afectan sus comentarios, comparto esto así todos aprenden", escribió la profesora del grupo junto con un mensaje de la conocida bailarina "Estefis Park".

"Espero que este revuelo nos sirva como sociedad para seguir rompiendo estructuras mentales", remató.