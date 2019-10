Cómo será el plus que pagará Anses a los Jubilados de la mínima

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) abonará un plus durante los meses de octubre y noviembre a aquellos jubilados que perciban el haber mínimo.

El suplemento será de 900 pesos y de esta manera, se busca alcanzar el equivalente al 82% del Salario Mínimo Vital y Móvil. Así, el salario pasará a ser de $12.937,22 a $13.837,50. Involucra a 1.100.000 personas.

Los beneficiarios de este plus son aquellos que se jubilaron bajo la Ley Nº 24.241, que acrediten 30 años o más de servicios con aportes, incluidos los beneficios de Retiro Transitorio por Invalidez con aportes regulares.

También percibirán este monto los que estén comprendidos en regímenes nacionales generales anteriores a dicha ley, a los beneficios correspondientes a las ex cajas o institutos provinciales o municipales de previsión que fueron transferidos al Estado Nacional, y con las jubilaciones otorgadas por el Régimen Previsional Especial para ex Soldados Combatientes de la Guerra de Malvinas Ley N° 27.329 y a las Pensiones Honoríficas de Veteranos de la Guerra del Atlántico Sur creadas por la Ley N° 23.848.

Fechas de cobro de octubre

La Anses publicó el calendario de pagos para el mes de octubre. Se detallan las fechas correspondiente a cada grupo de beneficiarios según la terminación de su número de documento.

Con el nuevo aumento que corresponde a la Ley de Movilidad, los jubilados y pensionados cuyos haberes no superen los $14.705 y de acuerdo a la terminación de DNI, cobrarán:

DNI Fecha de Pago

0 9 de octubre

1 10 de octubre

2 11 de octubre

3 15 de octubre

4 16 de octubre

5 17 de octubre

6 18 de octubre

7 21 de octubre

8 22 de octubre

9 23 de octubre

Mientras que, los jubilados y pensionados cuyos haberes superen los $14.702 y de acuerdo a la terminación de DNI, las fechas son:

DNI Fecha de Pago

0 y 1 24 de octubre

2 y 3 25 de octubre

4 y 5 28 de octubre

6 y 7 29 de octubre

8 y 9 30 de octubre