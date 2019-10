¡Cuidado Golosos! Anmat prohibió la venta de un chocolate

La administración de Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) comunicó este martes la prohibición de la distribución y venta de un chocolate vegano y tambíén productos en escabeche.

De acuerdo con la disposición 8209/2019, no se podrán vender alimentos en escabeche, como "chivito", "carpincho", "ciervo" y "jabalí", entre otros, todos de la marca "La Alemana", de la provincia de Entre Ríos. "Prohíbese la comercialización en todo el territorio nacional de los productos: Chivito al escabeche, Carpincho al escabeche, Ciervo al escabeche, Jabalí al escabeche, Vizcacha al escabeche".

La ANMAT determinó que "por tratarse de productos que no pueden ser identificados en forma fehaciente y clara como producidos, elaborados y/o fraccionados en un establecimiento determinado, no podrán ser elaborados en ninguna parte del país, ni comercializados ni expendidos en el territorio de la República".

Además desde la ANMAT, mediante un comunicado publicado el 2 de octubre, ordenaron retirar del mercado el producto alimenticio vegano rotulado como: " Chocolate semiamargo relleno con dulce de almendras 'Le Choc' Felices Las Vacas, RNPA Expte. N° 2906-16855/19, Elaborado por Lógica Natural SRL – RNE N° 02-035165". La medida se tomó luego de que el Instituto Nacional de Alimentos recibiera una denuncia de que este producto provocó una reacción alérgica a una menor sensible a la leche, huevo y nuez.

Es por esto que el organismo aconseja a las personas alérgicas que compraron o posean este mismo chocolate en su poder, se abstengan de consumirlo hasta que por lo menos se amplíe la información sobre el incidente. En esta misma línea advirtieron que aquellos locales que vendan estos productos, suspendan su comercialización preventivamente.

