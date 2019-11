Su mujer lo dejó y le chocó el auto 14 veces

Los hechos sucedieron este miércoles en San Miguel de Tucumán, la pareja había terminado la relación por voluntad de la mujer quien fué a llevarse sus cosas y las de su hijo donde vivían, El sujeto tratando de impedir que ella se fuera la persiguió y la interceptó, luego le chocó el auto en reiteradas oportunidades dejándolo destruído y huyó.

El sujero ya había amenzadado a la mujer con un arma de fuego y tenía reiteradas amenazas por violencia de género.

Según fuentes policiales el conductor del Chevrolet Corsa que chocó intencionalmente el Meriva de su ex huyó y en ese periplo atropelló a un peaton para terminar incrustándose contra un árbol mientras era perseguido por personal policial.

En testigo dijo a una radio de Córdoba "El lunes a las 15hs estaba en el negocio y escucho un choque. Me fijo y el auto apropósito hacia marcha atrás y chocaba el auto. Se bajo la mujer y me contó que era el marido y se estaban separando. Le choco más de 10 veces el auto. No había forma de detenerlo, nadie se quería meter tampoco”.

Un alto jefe policial a cargo del operativo aseguró que no recuerda un hecho de tanta violencia en las calles como este.