Alberto Fernández anunció que enviará al Congreso un proyecto para legalizar el aborto

El electo presidente Alberto Fernández aseguró que enviará al Congreso un proyecto para legalizar el aborto. El dirigente aseguró que se trata de un tema prioritario para él y se comprometió a trabajar para que sea aprobado pronto. "Voy a intentar que salga cuanto antes. No depende solo de mí", afirmó.

El líder del Frente de Todos opinó que se trata de un "problema de salud pública" y bregó porque el debate de este tema no se convierta en una “disputa entre progresistas y conservadores, entre revolucionarios y retrógrados", opinó.

"Debemos respetar tanto a la mujer que siente que es un derecho sobre su cuerpo como a la mujer que siente que Dios no le permite hacerlo. Y cuando uno despenaliza y legaliza el aborto no lo hace obligatorio. Por lo tanto, el que sigue teniendo la convicción de que Dios no lo permite que no lo haga. Y respetémoslo. Y respetemos a los otros", expresó.

Mientras dilató el debate durante casi 12 años, el actual presidente electo viene manifestando su intención de legalizar esta práctica que él considera un derecho. En la presentación del libro de Ana Correa titulado “Somos Belén”, que narra la historia de una jove de Tucumán que fue presa luego de sufrir un aborto espontáneo, Fernández aseguró que "no podemos seguir condenando a mujeres como le pasó a Belén, que ni siquiera sabía de su embarazo. ¿Cómo podemos vivir en esa sociedad? ¿Cómo podemos ver eso y no reaccionar?", aseguró en una entrevista a Página 12.