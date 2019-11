La impactante confesión de la sobrina de Alperovich “No quería que me penetrara”

La joven de 29 años escribió una carta abierta donde aseguró que José Alperovich ex gobernador Tucumano: “violentó mi integridad física, psicológica y sexual".

La denuncia la hizo una chica de 29 años, cuya identidad se reserva, que es sobrina del ex Gobernador, que en 2017, compitió con Juan Manzur y perdió, ella era su asistente personal.

Las denuncias fueron hechas por la mujer en Tucumán y en Buenos Aires ya que los hechos habrían ocurrido en las dos jurisdicciones.

Entre otros detalles dolorosos y aberrantes la chica manifestó:

- Se lo decía en cada no. Pero mis no para él nunca fueron suficientes. No se trataba del ímpetu ni de la cantidad de veces que se lo decía ni de como se lo explicaba ni de como mezquinaba mi cuerpo ni de como intentaba defenderme ni si lloraba o no. Nunca en mi vida lloré tanto.

- No miento, no busco fama. Nadie quiere hacerse famosa por contar el horror que vivió. No quiero dinero ni hay un trasfondo político detrás de mi denuncia. Soy mucho más que todo eso que se pueda especular.

- A pesar de que me decía, en pleno horror: ’cállate, ¿no ves como estoy?’, para tapar todos mis no. No me callo nunca más. Este es mi nunca más. Ojalá también sea el nunca más de todas aquellas que queremos dejar de callar.

- A la memoria de todas. A sus mamás. A todas las mamás. (…) A las callate y aguantá. A las no aguanto más. A las me quiero morir. A las de sexo anal para no quedar embarazada de mi viejo en sexto grado. A las viajeras que no vuelven. A las que vuelven y es un lujo. A las te escribo ahora que duerme. A las te dejo que volvió. A las me mata si se entera. A las no sé a quién recurrir. A las te escribo porque yo no tengo a nadie”.

Fuente La Gaceta