Enviaron a prisión al tatuador juzgado por sextorsión

Patricio Pioli, el tatuador riojano de 36 años que enfrenta un juicio oral por viralizar videos sexuales íntimos de su ex pareja y es acusado por los delitos de coacción y acciones leves, fue detenido este martes al mediodía y enviado al Servicio Penitenciario Provincial. De esta manera, deberá permanecer preso hasta que se resuelva su situación procesal.

El artista, es reconocido en San Juan, donde hace varios años tiene su local y trabaja de su profesión. Además, es el orgenizador de una convención de tatuajes que tuvo su última edición a mediados de noviembre, donde el joven estuvo prsente, pese a tener una orden de la justicia riojana para no salir de aquella provincia.

La medida fue dispuesta por la Cámara Tercera Criminal y Correccional, quien decidió revocarle la prisión domiciliaria que se le había otorgado el 21 de noviembre, en la primera audiencia del juicio.

El Tribunal hizo lugar al pedido del doctor Sebastián Andrada, abogado defensor de Paula Sánchez, quien se sintió desafiada y agredida a raíz de un nuevo video que Pioli subió a su perfil de Facebook.

“Es la primera vez que después de tres años me puedo sentir tranquila de salir a la calle y saber que no me va a pasar nada. Yo a él le tengo mucho miedo y saber que me lo pueda cruzar en cualquier lado no es agradable. La ciudad es muy chica y eso es muy factible”, dijo Sánchez Frega al portal Infobae.

El material publicado por este medio fue determinante para que la justicia advirtiera que Pioli -en un acto de rebeldía- se tomaba a modo de burla su situación procesal.

En la filmación se lo muestra al acusado en la puerta de su casa, del lado de adentro de la reja que da la calle, sacando un dedo por los barrotes y diciendo: “preso” (cuando el dedo estaba dentro de la propiedad) y “libre” (cuando el dedo traspasaba la reja). “Preso, libre, preso, libre”, repetía de manera irónica mientras se escuchaba la risa de un amigo de fondo.

Pero esa no fue la única provocación de Pioli ya que el mismo día que el juez Chania le dictó la domiciliaria posteó en su Facebook una especie de reinvindicación por haber concurrido a una convención de tatuadores en San Juan sin autorización: “Por desobedecer y estar en la ‘conve’ días antes del juicio que no me arrepiento para nada (soy profesional) por qué le di mi palabra a mis amigos tatuadores. (Me dieron prisión domiciliaria). Viva el Tattoo nada más importa”.

"Hay dos asuntos claros que demuestran una falta de respeto y consideración a las autoridades judiciales por parte de Pioli. A él se le dio una orden de que no se podía ausentar de la provincia. ¿Y qué hace él? Se ausenta. Después se le dio una nueva orden, que fue estar detenido con prisión domiciliaria. ¿Qué hizo él? Filmó ese video con un tono burlesco y desafiante. Le faltó el respeto al juez y le sigue generando daños psicológicos a mi clienta con sus actos. Esto entorpece el curso del proceso y no están dadas las garantías ni siquiera para que esté con domiciliaria”, explicó a Infobae el doctor Andrada.

La detención se produjo este mediodía, antes del comienzo de la segunda audiencia del juicio. Se espera que en la jornada de hoy, que arranca a las 17 horas, declare la madre de la víctima y la psicóloga que atendió a la joven el mismo día que presentó la denuncia contra Pioli en la Unidad de Violencia de Género de La Rioja. En tanto, la defensa a cargo del doctor Juan Carlos Galotto dijo que ellos van a presentar “entre 6 y 7 testigos”, sin dar más precisiones, a lo largo del proceso. Se espera que el veredicto sea dictado a mediados de diciembre.

Fuente: Infobae