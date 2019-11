Brutal discriminación a famosa chica trans: "No entras porque pareces un hombre"

Un relacionista público del boliche Rose in Rio, complejo ubicado en Costa Salguero del barrio porteño de Palermo, discriminó por el aspecto físico y le prohibió la entrada a Kiara Acosta, una joven trans de 21 años. “No pasás porque parecés un hombre y no estás tan buena como tu amiga", le indicó el empleado.

La víctima, una reconocida influencer, luego de ser discriminada se acercó a la entrada y grabó con su celular a Federico Dickmann, el empleado del lugar. En un determinado momento, Kiara le advirtió sobre la cantidad de seguidores que ella tiene en las redes sociales (266 mil en Instagram y 15 mil en Twitter) y que viralizaría la situación. Sin embargo, al hombre no le importó: “Tengo el mejor estudio de abogados. Perdés como en la guerra”, afirmó el sujeto.

La discriminaron en el boliche y no la dejaron entrar (Instagram).

Luego, Dickmann se alejó tratando de evitar cualquier tipo de contacto. “Sos un facho y un machirulo”, le gritó la chica. A partir de ahí, Kiara comenzó una gran campaña en las redes sociales para denunciar al boliche y específicamente al hombre. Grabó una serie de videos en los que pidió a sus miles de seguidores que no concurran a ese lugar, ya que se trata de un boliche con antecedentes por discriminación.

“Apenas publiqué, cientos de personas me escribieron denunciando situaciones similares, de gente que la discriminaron por mil motivos. Lo hice para que la gente no pase por lo mismo nuevamente. El machito de Federico Dickmann y el dueño del boliche Rose in rio, me discriminaron y rebotaron por ‘estar vestida como una puta y parecer hombre’, sabiendo que soy una chica trans. DENUNCIO este boliche, cancelado Rose in rio sos nefasto”, escribió Kiara en una de sus publicaciones.

La víctima es una reconocida influencer (Instagram)

Tras el hecho, Kiara decidió pedir asesoramiento en la Defensoría LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y trans) de la Ciudad, donde le aconsejaron elevar una denuncia ante la Justicia y el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). Fue así que Acosta se dirigió hasta la Fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires, donde denunció a Dickmann por discriminación y amenazas.

En el caso intervino Mariela De Minicis, titular de la Fiscalía Contravencional y de Faltas 22 de la Ciudad, quien mantendrá este miércoles una entrevista con la joven e iniciará una investigación para determinar las responsabilidades tanto del empleado como del boliche.

El escrache fue compartido por cientos de personas en las redes sociales e incluso Marcelo Tinelli, brindó su apoyo a la joven a través de Twitter.

Este fue el descargo de Kiara en sus redes sociales

El siguiente texto fue acompañado por un video: "Ayer el machito de Federico Dickmann y el dueño del boliche Rose in rio, me discriminaron y rebotaron por ''estar vestida como una puta y parecer hombre'', sabiendo que soy una chica trans. DENUNCIO este boliche, cancelado Rose in rio sos nefasto".

Fuente: Crónica