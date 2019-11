La Pareja del jugador de Racing mostró como le dejó la cara

Cristaldo fue denunciado por su mujer por los golpes y violencia que ejerció contra ella, en un video que se difundió en las redes contó cómo fue la agresión y mostró como le dejó la cara y la espalda como consecuencia de las agresiones que sufrió.

“Acá está cómo me dejó la cara, cómo me dejó, cómo me arrastró por el piso, con los nenes en el cuarto, acá está el buenito”