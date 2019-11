Un camión atropelló y mató a una mujer tras caer de un auto que se fugó

A través de Facebook, Nicanor Ferrari, contó los detalles de un accidente fatal que ocurrió por la noche del domingo en la Ruta 21, en la localidad bonaerense de González Catán. Según el hombre, circulaba por la ruta mencionada, cerca del kilómetro 29, donde vio que del auto que circulaba adelante suyo, cayó rodando por el asfalto una mujer.

Según el relato en la red social, Ferrari, atinó rápidamente a pegar un volantazo y esquivó a la víctima pero un camión que venía detrás de él, al parecer no vio el cuerpo y le pasó por encima. “La chica venía rondando hacia mí y mi primera ración fue tirarme al cordón y clavar los frenos. Lamentablemente el camión que venía atrás mío no llegó a frenar y la atropelló pasándola por arriba”, detalló el hombre.

En el posteo, Ferrari, compartió imágenes del trágico hecho y se preguntó si en realidad, la mujer se cayó sola o la tiraron del vehículo en movimiento.

“Ahora me preguntó: ¿la tiraron? ¿Se cayó? ¿Se durmió? ¿Se apoyó en la puerta y se cayó? No lo creo. Porque si vas manejando un auto y se te cae un pasajero creo que te vas a dar cuenta que alguien se cayó. Pero no, el auto abrió la puerta y la tiraron. No sé quién cerró la puerta y siguió viaje. Nunca se detuvo, estuve 3 horas en el lugar como testigo y jamás apareció. Así que por favor compartan para que esto no quede impune y que se haga justicia por qué la chica la tiraron de un auto como un perro”, publicó indignado el hombre.

La publicación, generó gran repercusión en las redes y fue compartida miles de veces.

Según el testigo, el auto del que cayó la mujer era un Renault 12. La víctima no tenía documentación al momento del trágico hecho y aun no puedo ser identificada.