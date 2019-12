Atención Jubilados: confirmaron el bono extra para Diciembre y Enero

El Presidente de la Nación informó en la tarde del lunes que los Jubilados y Pensionados que cobran la mínima recibirán una suma extra de pago en el mes de diciembre y otra similar en enero. Se trata de cinco mil pesos extra, aparte del sueldo y aguinaldo que les corresponde en este período.

Por otro lado como ya lo informó Canal 13 los beneficiarios de la AUH Asignación Universal por Hijo también cobrarán por única vez una suma extra de dos mil pesos en Diciembre.

“Estamos lanzando a partir del martes lo que llamamos el Plan Alimentar, el plan contra el hambre. Es un plan que a toda mujer que tiene un embarazo de tres meses o tiene hijos de hasta seis años, vamos a darle cuatro mil pesos mensuales si tiene un hijo y 6 mil si tiene dos hijos o más”, fue otro de los anuncios del mandatario nacional.

El mandatario especificó que empezará el plan en “Concordia, Entre Ríos, que es la ciudad que más pobreza tiene. Ahí son 6.500 tarjetas. Esa ciudad a partir de ese momento va a movilizar 35 millones de pesos en consumos de alimentos nuevos. Es una gran movilización para una economía como Concordia y se va a ir extendiendo por todo el país”.

Otro de los temas que anunció es el congelamiento de tarifas hasta el 30 de junio de 2020:

“Las tarifas no se van a aumentar y vamos a terminar con la dolarización. Están suspendidas en su aumento porque el gobierno de Macri suspendió aumentos que había que disponer para después de las elecciones. Se fue sin aplicar esos aumentos y nosotros no los vamos a aplicar. Hasta el 30 de junio nos vamos a dar tiempo para redeterminar el sentido de las tarifas. A nuestro juicio deben servir al modelo productivo. Este sistema le sirve a los que producen energía pero no a los otros, no al resto de la Argentina. No tengo interés en discutir lo que han ganado las empresas, ahora necesito que ayuden”, señaló el mandatario en su alocución.

Esto se suma a que en el Congreso ya están también los proyectos de emergencia que necesita para asistir a quienes mas lo necesitan, cuestión que explicarán los ministros del poder Ejecutivo cuando sea necesario según trascendió en la mañana del lunes.

Fuente Infobae