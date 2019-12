Una dedicatoria terminó en una pelea entre Chilavert y un periodista

Un domingo tranquilo en las redes sociales terminó con una pelea inesperada entre el periodista político, Alejandro Bercovich y el ex arquero de Velez, Jose Luis Felix Chilavert. Todo comenzó con un video que publicó uno de los gerentes del canal atajando un penal y dedicandoselo al ex arquero paraguayo por "todas las elegría que le dio". Ante esa situación Bercovich comentó sobre el video "te iba a conestar algo feo sovre tu ídolo gordo y facho, pero me sacaste una sonrisa con tu nueva bio, Pacino". Chilavert no se quedó callado y también comentó el video contestando a Bercovich.



"Orgullosos de ser un gordo feliz y no tener el cerebro atrofiado y podrido por el zurdaje. Encima tenes varios patas de lana en el armario. Éxitos" contestó "Chila", haciendo referencia a que Bercovich sería engañado por su mujer. El conductor de "Brotes Verdes", no se quedó callado y puso, "cierto, además de gordo y facho me faltó infantil y machista". Ante esta situación Chilaver volvió a la carga, "los gordos somos felices y no vivimos del Estado como vos, fracasado. Tu no has ganado nada, solo cuernos". La pelea rápidamente se viralizó en redes sociales y se convirtió en unos de los temas más comentados con gente a favor y en contra de cada uno de ellos.

Noticias Relacionadas Centro Cívico: Terminaron de las mechas por un bolsón de mercadería



Ante esta situación el gerente de C5N que publicó el video, volvió a utilizar sus redes sociales para tratar de bajar un poco el clima de tensión. "Tarde 41 años en atajar un penal, y por el quilombo que se armó después, se entiende la demora", dijo con tono graciosos. Chilavert también le escribió a Fefo Maya, gerente y autor del video, solo le puso "excelente atajada fefo, un capo felicitaciones" por el video publicado. Si bien Bercovich es de River y esta pelea obviamente no tiene nada que ver con lo futbolístico llamó la atención de la reacción.