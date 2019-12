Atención: ANSES dio a conocer el primer calendario de pago de 2020

ANSES publicó este miércoles su primer cronograma de pago de beneficios del 2020. Desde el ente comunicaron que los primeros en cobrar serán aquellos que perciban Pensiones no Contributivas que el viernes 3 de enero estarán en condiciones de comenzar a cobrarla los DNI terminados en 0y1, hasta terminar el 10 de enero con la terminación 8 y 9. Pero el resto de los beneficiarios no deberán esperar mucho mas, es que el 6 de enero cobrarán aquellos que tienen una Asignacion Familiar por Pensión no Contributivas, con la misma modalidad de la terminación de DNI. Con respecto a las jubilaciones y Pensiones, deberán esperar unos días más, es que los que cobran la mínima de estos beneficios comenzarán a percibir sus haberes desde el 10 de enero, mientras que el resto de jubilaciones y pensiones lo harán el 14 de enero en adelante.

Con respecto a la AUH el 10 enero es el día señalado para comenzar a cobrar el beneficio, aquelloos que lo hacen por cajero, mientras que el 14 lo harán los que cobran por correo. La Asignación por Embarazo está prevista de la misma manera que la AUH. En tanto que Asignación Prenatal o por Embarazo combrarán todas la beneficiarias el mismo día, que también informó ANSES será el 10 de enero. Con respecto al pago único por Matrimonio, Nacimiento o Adopción cobrarán el 9 de enero. Por último aquellas personas que están cobrando fondo de desempleo se comenzará apagar recién el 24 de enero.

Además de este calendario ANSES recordó que el viernes 27 de diciembre estarán depositados los bonos extraordinarios que anunció el Gobierno Nacional. Los mismos son de $5.000 para jubilaciones y de $2.000 pesos para las Asignaciones por hijo o embarazo. Estos bonos no solo se cobrarán en diciembre, sino que también se dispuso se paguen en enero.