Vuelve un histórico al Ministerio de Salud de la Nación y otro al Ministerio de Defensa

El presidente electo Alberto Fernández Confirmó que Ginés González García se hará cargo del Ministerio de Salud de la Nación. García fue Ministro en la gestión de Néstor Kirchner y Eduardo Duhalde entre los años 2002 y 2007, también fue embajador de Argentina en Chile desde el año 2007 en adelante. El anuncio fue en el marco de la entrega de un doctorado Honoris Causa para el sanitarista en la UBA.

Noticias Relacionadas Monzó reconoció que el macrismo se equivocó al profundizar la grieta

Alberto Fernández contó que charló con el médico que recibió el galardón en la Universidad de Buenos Aires en la tarde del martes.

“Un día lo llamé a mi oficina y le dije: ‘Hice lo imposible para no tener que convocarte. Pero te necesito Ginés. No yo, te necesita la Argentina que se ha vuelto a enfermar de sarampión, de varicela, que ha vuelto a recrudecer la tuberculosis. Son millones de argentinos que no tienen tiempo. No hay tiempo para aprender, Ginés. Vení y hacete cargo que vos todo lo sabés”, dijo el presidente que asume el próximo 10 de diciembre.

Noticias Relacionadas Designaron la Comisión de Poderes de la nueva Cámara de Diputados

En otro orden también hubo otra confirmación importante y es que Agustín Rossi fue confirmado como Ministro de Defensa, otro que había ocupado ese cargo ya durante la gestión de Cristina Fernández.

En este caso la confirmación la hizo Alberto Fernández en una reunión con legisladores del Frente Todos, ultimando detalles del trabajo que se realizará en el bloque en el Congreso de la Nación.

Fuente Infobae