Sangriento Femicidio: Lo denunció por violento y horas más tarde la asesinó a puñaladas

La joven Bárbara Zabala se sumó a la larga lista de mujeres víctimas de femicidio que se registran en Argentina. La chica fue asesinada por Brian Dirassar (21) quien la apuñaló en distintas partes del cuerpo. El crimen quedó filmado por una cámara de seguridad y será una importante para resolver el caso.

En las imágenes se ve a Dirassar que lastima en los antebrazos, manos y dedos a la joven que intenta defenderse, hasta que recibe una puñalada en el pecho que termina por desplomar a Bárbara.

Las amigas de la muchacha vieron el crimen y dieron aviso al 911 y cuando los policías llegaron incautaron el cuchillo. La chica fue trasladada al hospital, debido a la profusa hemorragia que padeció por la lesión punzo cortante en el tórax.

"Es evidente que la seguía por la calle. En las imágenes de la cámara se ve cuando se aparece de golpe en una esquina, la agarra con mucha violencia, le hace algunos cortes. Ella trata de cubrirse y defenderse hasta que la mata de una puñalada en el pecho", se indicó, agregando que "ahí mismo, en ese momento, queda detenido. Hay tres testigos, las amigas, que vieron todo y, además, en su poder se secuestró un cuchillo de esos que se usan para comer asado, con mango de madera, manchado con sangre".

Los primeros datos de la investigación revelan que Bárbara, quien era hija de un suboficial mayor de la Delegación Explosivos de Pehuajó, lo había denunciado dos veces, la última de ellas, el pasado jueves, unas horas antes de sufrir el ataque mortal.

"El 3 de diciembre, el policía fue notificado de esa prohibición, al tiempo que se quitó la custodia permanente de la casa de Zavala y le asignó una dinámica, es decir que cada tanto pasaba con una patrulla por las inmediaciones de la vivienda", se explicó.

Este jueves, fue a la Comisaría de la Mujer de Pehuajó para volver a denunciar que su ex pareja la asediaba. Zavala fue acompañada por sus padres, quienes dejaron asentado que le aconsejaban que no saliera a la calle, ya que temían que su ex pareja le hiciera algo. A la noche, la chica salió a festejar con sus amigas y cuando regresaba fue atacada a sólo siete cuadras de su casa.

Tras el femicidio, el acusado fue detenido y será indagado por el fiscal Caldentey, quien le imputa el delito de "homicidio triplemente agravado por la relación de pareja, por ser cometido por un integrante de una fuerza de seguridad y por mediar violencia de género". Se espera que en los próximos días se confirme la exoneración de este criminal.

