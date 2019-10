Cada 6 minutos una adolescente es mamá en Argentina

Una adolescente da a luz en Argentina cada seis minutos y siete de esos 258 partos diarios son protagonizados por niñas menores de 15 años que, en el 70% de los casos, no deseaban ser madres, informó ayer Unicef Argentina. Para contribuir a revertir esta situación, la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), junto a nueve ONG, lanzaron ayer la quinta campaña para prevenir el embarazo no deseado en la adolescencia. En rueda de prensa, las organizaciones advirtieron ayer que "estos embarazos no planificados están vinculados a múltiples factores sociales, económicos y culturales" tales como la falta de información, la falta de acceso a los servicios de salud y el abuso o violencia sexual".

"El panorama no es halagüeño: en 2017 en Argentina nacieron 704.609 niños y niñas, de los cuales 94.000 son de madres adolescentes y 2.500 de menores de 15 años. De ese total de nacimientos, cerca del 22% era la segunda o tercera vez que tenía un hijo, lo que es escandaloso para esas niñas y para esos bebés, porque les estamos restando oportunidades", sostuvo Olga Isaza, representante adjunta de Unicef en Argentina, el fondo para la infancia de las Naciones Unidas. Tras recordar que el 70% de esos embarazos llevados a término fueron no deseados, la especialista hizo hincapié además en que la fecundidad en la adolescencia tardía (15 a 19 años) "ha venido decreciendo, pero la temprana".

"Es decir la de las niñas de 10 a 14 años, se ha mantenido estable: hay que trabajar para que también comience a decrecer", agregó. Por su parte, la titular de FEIM, Mabel Bianco afirmó: "Nosotros queremos llegar a que todos los chicos y chicas puedan decidir y no sean imposiciones lo que vivan en el ejercicio de su sexualidad". Bianco recordó que la situación es particularmente grave en provincias del noreste argentino (como Chaco, Formosa o Misiones), donde el 20% de los bebés fueron dados a luz por niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años. "Evidentemente en esas provincias está pasando algo, o no está pasando lo que debería pasar porque no sólo están llegando a embarazarse, sino a ser madres", dijo.

"Esto es lamentable porque además del riesgo biológico está lo psicosocial, porque son nenas que van a dejar el colegio, que van a empezar a desempeñarse en trabajos precarios y encima pierdan la adolescencia". Según las organizaciones, Latinoamérica es la segunda región del mundo con la tasa más alta de embarazo no planificado. "Entre 2010 y 2015 Argentina tenía embarazo adolescente más alto que Chile, que Uruguay, que Colombia que Paraguay", agregó. La campaña incluye tanto folletería como materiales audiovisuales pensados para redes sociales (videos, memes, juegos online, flyers y hashtags).

Como así también acciones presenciales (como talleres, festivales, radios abierta y otras) a desarrollarse en ciudades de todo el país. Esta iniciativa incluye una plataforma web especial (puedodecidir.org) donde se puede acceder a información. Entre los mitos que se buscan desterrar de forma lúdica se cuentan los siguientes: "si tuvimos relaciones una vez tengo que decir que sí siempre", "un embarazo es una forma de "retener" a una persona". La campaña se da en el marco de la Semana de la Prevención del Embarazo no Planificado en la Adolescencia, que este año se desarrolla del 21 al 28 de septiembre.

(Fuente: Télam).