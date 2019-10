Sanjuanino quiso registrar el accidente y policías Mendocinos le bajaron el drone de un escopetazo

Un joven intentó registrar con un drone el accidente donde murieron cinco personas este sábado en la ruta 40, a la altura de la localidad lavallina de Jocolí. Cuando personal policial notó el aparato sobrevolando sobre la zona donde se estaban desarrollando las tareas investigativas, lo bajó de un escopetazo con perdigones de goma.

Pablo es un joven sanjuanino que aguardaba este sábado en la cola de los vehículos para poder regresar a su provincia. Vino a Mendoza a visitar a unos amigos y regresaba a su lugar de origen cuando se encontró con que el tránsito en la ruta 40, a la altura del distrito de Jocolí estaba interrumpido.

Según contó a El Sol, su vehículo quedó a unos 300 metros del lugar del accidente, por lo que desconocía la gravedad del hecho,

"No tenía idea de la magnitud del accidente. Si hubiese sabido no lo mandaba, no era la intención", explicó.

Es más, se enteró de que la policía lo había bajado cuando llegó, minutos después de perder el control del artefacto, a buscarlo.

(Fuente Diario El Sol)