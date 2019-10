Grave denuncia: obligaron a masturbarse a un hombre con retraso madurativo para burlarse

Una grave denuncia recayó sobre una peña de Gualeguaychú, cuyos integrantes obligaron a desnudarse, masturbarse y mostrar su miembro virial a un hombre con retraso madurativo. El hecho ocurrió en la citada localidad de Entre Ríos y la víctima fue identificada como Carlitos, un hombre 55 años muy conocido en el barrio.

Su prima, Fabiana María Peralta Sans Keiroff, quien realizó la denuncia, apunta que es un muchacho con capacidades diferentes, buena persona y que tiene un coeficiente intelectual de un niño de 3 o 4 años. La familiar de Carlitos fue quien denunció el caso a través de las redes sociales y luego en la justicia, la cual confirmó la versión de la mujer.

El hecho se desató cuando los familiares vieron el video que habían grabado los integrantes de esta peña en el cual se mostraban al muchacho con capacidades diferentes bailando desnudo y mostrando sus genitales según expresó la denunciante. Además hicieron que se masturbe, según indica el medio local Diario Nova.

El video del escándalo muestra imágenes altamente degradantes para el sujeto a quien llevaron a un baño para realizar la aberrante filmación. Quien filmaba le decía con tono de cántico a Carlitos "no se para, no se para, no se para", mientras la víctima se masturbaba incitado por los hombres de la peña.

Segundos más tarde, se mezclan los cánticos, entre risas y alboroto y le cantaban "tararira, tararira", haciendo referencia al tamañao del miembro viril de Carlitos. Para terminar el despreciable acto, el hombre que lo filmaba le indicó a Carlitos que salga hacia afuera del baño para que muestre su pene erecto a los muchachos de la peña mientras todos celebraban.

Fuente: Crónica