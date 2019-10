Brandoni: "Si no hay fraude, Macri gana en primera vuelta"

Hace un mes, previo a la marcha convocada para respaldar al presidente Mauricio Macri en Plaza de Mayo, el actor Luis Brandoni grabó un video para pedirle a la gente que “salga a la calle para demostrar que quiere un país republicano”. La respuesta superó las expectativas del oficialismo y el propio jefe de Estado agradeció desde el balcón de Casa Rosada, acompañado por la primera dama, Juliana Awada. Ahora, otro audio del actor, que se encuentra por compromisos laborales en Madrid, España, se volvió viral a dos días del acto de relanzamiento de la campaña de Macri, previsto para el próximo sábado en Barrancas de Belgrano.

En el mensaje, dirigido a una amiga, Brandoni fue contundente: “Tengo una sola certeza. Si no hay fraude, ganamos tal vez en primera vuelta, o si no seguramente en segunda vuelta”. Según explicó, el candidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, reveló que la organización de las PASO en la provincia de Buenos Aires “se hizo en las escuelas, que son todas kirchneristas, entonces, ¿cómo no iba a ser fraude?”. “¿Cómo es posible que (Axel) Kicillof haya sacado más puntos que el candidato a presidente de la república? ¿Somos tan giles, tan boludos, que nos creemos cualquier cosa?, ¿cómo nos vamos a creer que Kicillof le va a ganar a (María Eugenia) Vidal?”, sentenció en el audio.

El actor, además, argumentó su postura con el ejemplo de una pareja de argentinos que vive en Madrid y que votará por Juntos por el Cambio en las elecciones generales de octubre. “Tengo contacto con muchos argentinos, todos los días por la calle, algunos viven acá (en España) desde hace 30 años y por primera vez van a ir a votar, eso se va a replicar por 300 mil argentinos que pueden ir a votar y muchos lo van a hacer”, expresó.

Por último, Brandoni dijo que ahora la fiscalización de las próximas elecciones está a cargo del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, “que es un hombre capaz”. “Tené toda la fe de que vamos a ganar y vamos a ser felices los días que nos quedan”, dijo al finalizar su mensaje. Con relación a la nueva campaña, el propio Macri convocó a través de una serie de mensajes en las redes sociales a "hacer algo poderoso e influyente, algo que puede inclinar la elección pero que te necesita de manera indispensable”.

“Vamos a hacer 30 encuentros en 30 ciudades para expresar en paz y con alegría quiénes somos, cuánto queremos lo que queremos y hasta qué punto estamos dispuestos a luchar. A estos encuentros los llamamos La Marcha del #SíSePuede, la forma en que salimos a ganar la elección”, agregó el Presidente, con relación al acto del próximo sábado. En esa línea, Macri invitó a los interesados “a traer a La Marcha a tus amigos, a tus primos, a tu pareja, a tus padres, a tus hermanos, a tus hijos y a tus vecinos. ¿Tenés un auto, una camioneta? Compartilos para que vengan más”.