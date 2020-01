Detuvieron al falso cartero que le robó el bono a una jubilada

A menos de una semana de cometido el robo, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires detuvo al presunto autor del robo a una anciana que terminó con la mujer herida tras recibir un fuerte empujón por parte del malviviente.

Se trata un paraguayo de 55 años en su domicilio de la localidad bonaerense de Burzaco. En su poder tenía la bicicleta, las zapatillas y el morral que utilizó para hacerse pasar por cartero y poder atacar a la jubilada en Almagro.

Noticias Relacionadas Se hizo pasar por cartero golpeó brutalmente a una anciana y le robo el bono de $5.000

El delincuente es paraguayo y vive en el país desde los 5 años. Fue detenido acusado de haber empujado a una jubilada de 79 años en la puerta de su para arrebatarle la cartera.

En el procedimiento que realizó la policía en la casa del sospechoso los efectivos secuestraron una bicicleta, las zapatillas blancas y el morral que se observaron en el video que luego se volvió viral y en el que se capta el momento justo del violento robo.

El hecho ocurrió el viernes último. Ese día la mujer llegó al edificio tras retirar dinero de un banco, en ese momento la abordó un hombre, que "dijo que tenía cartas para el encargado", la interceptó en la puerta, la empujó y se llevó la plata.

"Yo no sé cómo no me mató, no sé por qué me dio ese empujón", había dicho Inés en diálogo con la prensa sobre el hecho del que fue víctima y que quedó registrado en las cámaras de seguridad. La víctima sufrió golpes y un corte en la cabeza.

Fuente: Crónica