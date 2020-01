Insólito: devolvió $2 millones y la recompensa fue una pala

Una insólita situación se vivió en la localidad santafesina de Esperanza, donde un hombre iba a bordo de un vehículo hacia la ciudad de Santa Fe y encontró tirado varios cheques, algunos de ellos al portador, que sumaban alrededor algo más de dos millones de pesos. La honradez de este sujeto hizo que los devolviera la empresa a la cual pertenecían y como recompensa le regalaron una pala. El episodio tuvo lugar en la Ruta 70, a la altura de la rotonda que desemboca en Franck.

Al arribar a la capital provincial, Luis Spahn revisó los documentos y notó que estaban todos endosados por una misma empresa. Así, decidió comunicarse y dar aviso a la fábrica de herramientas en cuestión, ubicada a metros de donde el hombre encontró los cheques. En la empresa le confirmaron que pertenecían a un comisionista que, evidentemente, los había perdido al salir la fábrica.

La noticia fue dada a conocer por el portal Rafaela Noticias y rápidamente se viralizó. "No le di mucha importancia en realidad, pero ni se me pasó por la cabeza hacer otra cosa. Me hace sentir bien conmigo mismo", afirmó Spahn, en dichos al sitio Vía Rafaela. Luis agregó que "hay mucha gente enojada con la empresa, pero yo no. Le llevé los cheques de buena fe y no esperaba nada. Ellos estaban sorprendidos de que se los haya llevado, entonces me preguntaron si quería llevarme alguna herramienta".

"Les dije que no, pero un muchacho apareció con una pala. No sabía si agarrarla, porque sabía que se iba a genera esto. A veces es más pesado el morbo que las buenas acciones", reflexionó el rafaelino. Y bromeó debido a que vive en un departamento: "No tengo ni un cachito de tierra. La pala tengo que colgarla porque me genera un problema. Es peor que un perro malo acá en casa".