El horror de una joven brutalmente atacada por perros pitbull

Una joven de 23 años se recupera en su casa de Mar del Plata luego de ser atacada por dos perros pitbull el pasado martes. Los perros, le mordieran las piernas mientras caminaban por la vereda en el barrio San José. Este viernes, decidió hacerlo público a través de las redes sociales para dar con el responsable de los animales.

La joven, identificada como Lara Dodds caminaba por la calle Almafuerte al 3600 de esta ciudad y dos perros de raza pitbull se abalanzaron sobre ella y comenzaron a morderla.

Dodds, mientras se recupera de las heridas en su casa de Mar del Plata, decidió dar a conocer públicamente el momento de terror que vivió el martes. La joven, desde su cuenta de Facebook, relató: "Los animales me atacaron y pude escaparme gracias a la ayuda de un automovilista que pasaba por el lugar".

"Después de muchas mordidas corrí hacia la calle descalza, como pude, mientras pedía auxilio. Ahí un automovilista frenó sin dejarme entrar al auto, pero interponiéndose entre los perros y yo". "Luego vi que un vecino abrió la puerta y me llamó, por lo que fui corriendo hasta meterme en la casa y los perros corrieron para seguir mordiéndome pero por suerte no me volvieron agarrar", relató.

"Cuando logré meterme en la casa de los vecinos, el dueño entró a los perros y se escondió adentro de su domicilio. Tiene varias denuncias, mi caso no fue el primero", sostuvo la joven en su cuenta.

Dodds indicó que hizo la denuncia penal y que tuvo que dejar de asistir a su trabajo por las tres heridas graves recibidas en sus piernas, que la obligan guardar reposo absoluto. "No puedo caminar ni apoyar la pierna, necesito ayuda en todo momento. Tengo muchos dolores, pesadillas, llantos, y debo seguir yendo al hospital Interzonal de Mar del Plata para realizarme las curaciones".

Por su parte, desde el área de zoonosis de la Municipalidad de General Pueyrredón indicaron que una vez que se obtengan a los perros en cuestión estarán bajo custodia por los 10 días que dura el tratamiento antirrábico.

El año pasado, la secretaria de Salud del gobierno municipal había informado que en el 2019 se habían recibido 1.200 denuncias por mordeduras de perros en el centro antirrábico situado en el macrocentro de Mar del Plata, y que sólo el 8% de los casos "habían sido graves". Entre los casos más resonantes, se registró en septiembre pasado el de una señora de 65 años que fue atacada por dos perros en la zona de Playa Varese y debió permanecer una semana internada producto por las heridas graves que le provocaron las mordeduras.

El 8 de julio pasado, una mujer en la zona de Punta Mogotes, a la altura del balneario 6 fue atacada por tres perros que se encontraban sueltos y sin su dueño.

Para dejar de ser atacada, la mujer atinó a meterse al mar. Tuvo que ser asistida por otras personas que observaron el hecho y luego permaneció internada por tres semanas.





