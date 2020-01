El insólito precio de una "picadita" que indignó a un grupo de turistas

Un grupo de turistas que eligió pasar unos días en Carlos Paz, quedó indignado luego del precio de una picada que consumieron en un bar de aquella tradicional ciudad turística. Según contó una de las clientas, María José Nieto a ElDoce.tv, se sentaron en la mesa de un bar de la peatonal para hacer tiempo ante de entrar al teatro.

“Vino el mozo, le pedimos la carta y nos dijo que no tenían. Inmediatamente nos preguntó qué queríamos comer y le pedimos una picada para cuatro, dos limonadas, un chopp y un fernet”, contó la clienta.

Noticias Relacionadas La situación del dólar beneficia al turismo en San Juan

Una vez que se les hizo la hora de entrar a ver la función, el grupo de amigos, pidió la cuenta y quedaron sorprendidos por el precio de la consumición. “El total era 3.450 pesos y quedamos helados”, señaló la mujer.

“Me da mucha bronca que se aprovechen así de la gente. Es una vergüenza. Nosotros reconocemos que cometimos el error de no insistir por la carta ni preguntar los precios, pero no es para que se abusen así de los turistas. Nosotros no volvemos más”, se quejó María José Nieto.

Noticias Relacionadas El cuarteto pegará fuerte en la Fiesta de la Semilla y La Manzana