El hombre que arrojó el cordero desde el helicóptero pidió perdón

Después del escándalo desatado por la viralización de un video en el que se ve que alguien en helicóptero lanza un cordero vivo a una pileta de natación pileta del empresario Federico Alvarez Castillo, se supo quién fue la persona que sometió al animal a este sufrimiento.

Se trata de Eduardo “Pacha” Cantón se presentó el martes a la mañana en las oficinas de la Dirección Nacional de Aviación Civil de Uruguay en Montevideo. “Yo tiré el cordero, intenté hacer una broma que salió mal y pido perdón”, declaró Cantón ante las autoridades gubernamentales de Uruguay.

“Pacha” Cantón confirmó que el jueves 9 de enero él arrojó a la pileta un cordero criado en uno de sus campos. También contó que le había avisado a la familia de Alvarez Castillo cómo pensaba llevar el animal. “Pido enormes disculpas”, insistió el empresario.

“Tirar un objeto desde una aeronave, siempre y cuando no dañe a alguien o destruya alguna propiedad, no constituye un delito”, sostuvo la fiscal de Maldonado Ana Dean, quien tiene a su cargo la investigación. “En principio, con los pocos elementos que tenemos hasta ahora, y con lo que se ve en el video, diría que no se configura ninguna de las conductas tipificadas como delito”, dijo Dean al diario uruguayo El Observador.

El que si habría cometido delito es quien conducía el helicóptero ya que habría violado el artículo 26 del Código Aeronáutico, que determina que “no podrán arrojarse de las aeronaves sustancias u objetos que puedan ocasionar contaminación del medio ambiente, daños a las personas o a los bienes en la superficie, salvo en caso de fuerza mayor en los lugares que determine la Reglamentación”.

En el artículo 192 de esa misma norma se establece que las infracciones administrativas serán sancionadas con una advertencia, una multa, la inhabilitación temporaria de hasta diez años del permiso de vuelo o la cancelación de la autorización, dependiendo cada caso.

El relato de “Pacha” Cantón deja en evidencia que Alvarez Castillo, empresario dueño de la marca Etiqueta Negra, mintió cuando dijo que pensó que podría tratarse de un atentado contra él y su familia. Y también cuando aseguró que no sabía quién podría haber arrojado el animal en la pileta de su casa en José Ignacio.

En la filmación que se viralizó se ve como el animal es arrojado desde el helicóptero a más de 30 metros de altura. El cordero impacta en forma violenta con el agua y la pileta rebalsa al instante. Tras la caída del animal, se ve como la familia dueña de casa reacciona de manera divertida y entre carcajadas festejan lo que ellos consideraron como algo gracioso.