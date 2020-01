Uno de los rugbiers acusados aseguró que si se suicida los culpables serán los que lo acusan

Este miércoles se conocieron declaraciones a través de las redes de acusados del asesinato de Fernando Sosa Báez en Villa Gesell. Uno de ellos dijo que si se comprueba que es inocente y se suicida quienes lo acusan serán culpables del mismo delito por el cual el está preso.

Luciano Pertossi de 18 años, uno de los acusados y detenido dijo en su Instagram :

"Sinceramente no entiendo a la gente. Me llenan de mensajes deseándome la muerte y que me violen, pero no estuvieron ahí. Me culpan por no haber parado la pelea como si eso fuese algo fácil y, sabiendo que en mi situación si sus amigos se están peleando tampoco hubiera podido hacer nada".

"Si yo decido una situación de suicidarme y luego se demuestra mi inocencia, todos ustedes serían culpables del delito que me acusan", amenazó.

Pertossi es uno de los dos mas complicados acusado de "homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas".

Lucas Perossi, primo del anterior, que también está acusado en este caso como partícipe necesario del asesinato destacó "La gente nos putea, nosotros no nos merecemos esto. Mis supuestos 'amigos' quisieron echarle la culpa que no tiene nada que ver como Pablo Ventura, en el video se puede ver como Ayrton Viollaz, Matías Benicelli y yo no tenemos nada que ver. Ojalá digan toda la verdad", desligándose y acusando a otros miembros del grupo.

Cabe recordar que Pablo Ventura que fue identificado como el detenido número 11 o el último detenido, fue liberado en la noche del martes cuando el juez de la causa consideró en un principio que no hay pruebas de que estuvoen Villa Gesell sino en Zárate la noche del crimen.

De todas maneras los 11 involucrados de una forma u otra participarán de la rueda de reconocimiento de testigos junto a otros presos los días 23, 24, 27 y 28 de enero. El trámite se hará en una sala especial en Villa Gesell.

