Tras la rueda de reconocimiento hay acusados que pueden quedar en libertad

Este jueves comenzó la rueda de reconocimiento de testigos a los jóvenes acusados de asesinar a Fernando Sosa Báez en Villa Gesell a la salida del boliche Le Brique el pasado sábado.

El Fiscal Diego Scoda, titular del Ministerio Público en Dolores, aseguró a la prensa que el primero en participar fue el detenido Máximo Thomsen (20) quien está acusado junto a otro compañero rugbier de ser autor del crimen. El trámite para los 10 detenidos se extenderá al menos hasta el próximo martes para lo que se dispuso un operativo especial en Secretaría de Seguridad con sede en Villa Gesell por disposición de la fiscal Verónica Zamboni.

El fiscal Escoda informó en primer lugar que Pablo Ventura participó de las ruedas de este jueves ya que "la fiscal se quiere asegurar de algunas cosas para dictar el sobreseimiento", si llega a ser de esta manera no podrá volver a ser acusado aunque surgiera alguna prueba para valorar en su contra durante la investigación. Cabe aclarar que Ventura fue el detenido número 11 que dijo no estar en Gesell cuando ocurrieron los hechos sino en Zárate, lugar del que son oriundos todos los acusados.

Si los acusados no son identificados por los testigos “podrían quedar en libertad”, aunque si no son reconocidos y hay pruebas en su contra no podrán salir libres de culpa y cargo.

El fiscal Escoda detalló que "Hay imputados que de haber reconocimiento negativo y no haber otra prueba concluyente la Fiscalía va a pedir la liberación. Acá se trata de identificar a quienes tuvieron responsabilidad en el hecho".

Amplió que: "Un acusado podría quedar libre si no resulta identificado y no hay otra prueba que lo sindique".

El lunes habrá pericias en los celulares de los imputados, trascendió que hay audios que comprometerían a alguno de los acusados, y serían de momentos posteriores al asesinato.

Los testigos que participan de las ruedas son diez, entre los que hay amigos de Fernando Sosa y un comerciante, aunque podrían surgir algunos más, dijo el Fiscal Escoda.

"En el caso de que el reconocimiento sea positivo, se realiza una breve declaración testimonial en la cual especifica quién es la persona que reconoció y qué participación tuvo en el hecho".

Fuente Crónica