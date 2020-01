La madre de quienes decapitaron a su padre dijo que “ya no van a vivir con terror”

Hilda Acuña, madre de los jóvenes Matías y Fernando, que este domingo a la madrugada mataron a su padre a golpes y cuchillazos y lo decapitaron en Zapala, Neuquén, dijo que este lunes los vio por primera vez desde que ocurrió el crimen y les aclaró que no está enojada con ellos por lo que pasó.

La mujer, que también fue víctima de Orlando Jara de 51 años por violencia de género dijo a Diario Río Negro que los jóvenes son educados y padecieron violencia por parte de su padre desde niños, casi justificando lo que pasó.

Noticias Relacionadas Detalles: aseguran que tras decapitar a su padre se sacaron una selfie

Hilda dijo que “la infancia dentro de la casa fue muy difícil. Hubo una denuncia cuando el mayor tenía 12 años. No hicieron nada. Don Jara tuvo también un choque en la Ruta 14, iba alcoholizado y no hicieron nada. Otra vez volcó el auto, iba en pedo. Lo conocí hace 28 años, siempre fue violento. Ahora último yo me puse firme, bien dura. Un día me dijo que me iba a matar”.

Agregó que sus hijos “van a salir adelante” porque “ya no van a vivir más con terror”.

Noticias Relacionadas Macabro: un hombre fue decapitado por sus propios hijos

Fuente Infobae