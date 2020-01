Abrieron un Twitter a favor de los "Rugbiers" y estallaron las redes

"Hermanos en las buenas, en las más o menos, y en las malas", "legalmente inocentes hasta que se demuestre lo contrario" y el argumento de "una travesura de chicos" fueron algunas de las frases que incluyeron los posteos de la cuenta de Twitter y que enseguida fueron repudiadas por los usuarios de la red social.

Al parecer, con la intención de "defender" a los rugbiers asesinos, la cuenta @ RugbiersZarate publicó fotos con posteos positivos de los diez jóvenes que mataron a golpes a Fernando Báez Sosa en Villa Gesell a la salida de la disco Le Brique.

"Son pibes con sueños, ganas de divertirse, vivir una vida, tener amigos, estudiar", dice la bio de la cuenta que en poco tiempo le puso candado debido a las repercusiones que tuvo cuando se supo de su creación.

Fotos con ellos sonrientes, jugando al rugby, divirtiéndose entre amigos y hasta un video de ellos bailando en la playa de Gesell antes de convertirse en los asesino de Fernando, fueron algunos de los posteos que compartió esta cuenta, no se sabe con qué intención verdadera.

"No estaban tirando botellas, no estaban borrachos, no estaban insultando a nadie, como hacen el resto estaban divirtiéndose, nada más", describían sobre un video que difundieron en el perfil.

"La cuenta fake de los rugbiers de Zárate es igual de graciosa e inocente que lo que hicieron los verdaderos".escribió indignada una usuaria de la red social.

Falsa o no, la cuenta generó bronca entre los usuarios en cuanto supieron de su existencia y la palabra "travesura", por uno de los posteos, fue tendencia.

El repudio fue unánime aunque no se sepa quién opera la cuenta. Lo cierto es que luego de las críticas la cuenta fue bloqueada para quienes no estén autorizados por el creador del usuario. Al cabo de unas horas, la cuenta fue bloqueada

