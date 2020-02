Una testigo declaró que un rugbier gritaba "me lo voy a llevar de trofeo"

La menor de edad que intentó reanimar a Fernando Báez Sosa luego de haber sido golpeado por un grupo de rugbiers de Zárate el pasado 18 de enero a la salida del boliche Le Brique de Villa Gesell declaró en la cuasa por la cual hay 10 detenidos que fueros trasladados al penal de Dolores.

La chica dijo que uno de los sujetos que lo golpeaba gritaba "me lo voy a llevar de trofeo" y luego "le reventó la cabeza contra el cordón".

Noticias Relacionadas Abrieron un Twitter a favor de los "Rugbiers" y estallaron las redes

La joven de 17 años prestó declaración ante la Fiscal del caso Verónica Zamboni y lo reconoció ante la prensa aunque no pudo precisar mayores detalles por razones obvias.

Tatiana recuerda que estaba en el boliche cuando de repente vio que había jovenes "enormes" pegándole a Fernando y un amigo, "Eran pibes creyéndose zarpados por pegarle a otro que no tenía reacción y sin importarles nada. Dos personas que pude identificar, pero no puedo dar nombres", según manifestó en su declaración.

También dijo que eran "cinco o seis pegándole a un pibe en el piso, diciéndole 'negro de mierda, villero'" y que "un enfermo se acercó a grabar a Fernando en el piso y uno le gritó, 'dale matalo'".

"Ahí le dice 'me lo voy a llevar de trofeo, quedate tranquilo', lo puso contra el cordón de la calle y le reventó la cabeza".

La chica destacó que no se podía meter y que eran una máquina de golpear todos los que estaban en ese momento pegándole a Fernando en el piso. "A mí me desesperó siendo mujer, teniendo 17 años, no estando involucrada en la pelea, ver tantos pibes, me pareció todo una locura".

Por último destacó que "no fue una pelea, fue una masacre, porque una pelea es algo de dos partes que se agarran a piñas o se insultan".

Fuente Crónica