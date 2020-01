Andrés Calamaro sobre su polémico tiut de Nisman: “El humor casi no tiene límites”

Andrés Calamaro estuvo el martes en el ojo de la tormenta por una polémica selfie que se sacó y, subió a su cuenta de Twitter, en el baño, en la que hizo alusión sobre la muerte de Nisman.

En la misma red social, el salmón, recibió una embestida de tuits en repudio a la foto tomada el martes pasado, y la respuesta a esas agresiones no se hizo esperar por parte del ex Abuelo de la Nada que tuiteo este jueves: “para el humor está todo permitido. Lo mismo que borrar mensajes... los borramos para tirar vuestros comentarios a la basura virtual. Y darles más rabia”

Y agrego “Nisman es Netflix... El humor está permitido” en clara postura de desafío a sus detractores por la selfie polémica. También se explayo, haciendo un análisis sobre la realidad en redes sociales, la política en el país y los atentados a la AMIA y la Embajada de Israel.

El autor de “Mi Enfermedad” escribió refiriéndose a los trágicos sucesos de violencia ocurridos en el país: “los atentados de AMIA y la Embajada de Israel fueron de trágica excepcionalidad, después de la Segunda Guerra Mundial no hubo atentados (contra el pueblo judío) más bestia que los de 1992 y 1994. Netflix estrenó un documental en episodios hace pocos días. Una complicada trama de inteligencia y el poder judicial, la pista iraní, las investigaciones de Alberto asesorado por Jaime, derivaron en acontecimiento que llegaron a la pequeña pantalla. El muerto en la víspera. Es de público conocimiento”.

Por último, destacó: “Sobre la información difundida en los periódicos, y sitios virtuales, a propósito de mi persona, reitero todo lo dicho. El sentido del humor es el cemento de la inteligencia, de la institución ciudadana, de la independencia individual. Me postulo como cuadro indispensable. No me molesta dar estas explicaciones, en absoluto. Me gusta escribir. Si hace falta explicar las cosas, para eso estamos. Por lo general no necesito explicaciones pero siempre estoy para leer y escuchar. Así aprendo”.

