Macri asegura que en el 2023 volverá al poder

Mauricio Macri accedió a una entrevista con el medio nacional Infobae, a quienes recibió en su casa en Acassuso. Una de sus primeras palabras aludieron a: “Sin dudas dejé una economía mejor de la que recibí; hay que mirar los números hasta el 11 de agosto. Nuestro gobierno económicamente terminó el 11 de agosto. Lo decidió el mercado. El 12 de agosto dijeron ‘vuelve el kirchnerismo’ y asistimos a una destrucción del dólar, de la bolsa, saltó el riesgo país. El gobierno político terminó el 10 de diciembre. Pero la economía se maneja con expectativas”. Esta fue una de las frases de Macri para analizar la situación económica que le dejó a Alberto Fernández cuando abandonó la Casa Rosada.

Durante la entrevista habló sobre las medidas tomadas en cuanto a la cuarentena: "la cuarentena es una herramienta muy dañina y había que usarla con mucho equilibrio y cuidado. No se puede hacer una cuarentena europea en una economía latinoamericana lastimada. Tenía que haber sido algo que combine la prevención sanitaria por el coronavirus pero que también combine la seguridad física, psicológica y laboral de los argentinos que hoy está en estado de alerta. Hemos caído más del doble."

Además indicó que el Gobierno Nacional: " No tiene programa económico. La Argentina hoy no tiene rumbo. Pero además sanitariamente se manejó mal. Lamentablemente los números dicen que no nos va bien, tampoco en lo sanitario". A su vez le preguntaron sobre las causas judiciales y si tiene miedo de ir preso, por lo que contestó: "No tengo miedo de ir preso porque no he hecho nada incorrecto, pero tengo que estar atento a ir controlando estos atropellos que terminan en allanamientos, en ventilar mis datos personales. Son cosas bastante violentas".

Una de las clave en la entrevistas fue cuando aludió a que: "En 2023 vamos a volver al poder en la Argentina". Aunque mientras trabajará en ayudar a los dirigentes que se encuentran en gestión. Si bien no hay alianzas estrictas no descarta seguir con el partido encabezado por Alfredo Cornejo.

La crítica explicita al gobierno de Fernandez y la promesa de volver fueron los principales ítems de la declaración de Macri.