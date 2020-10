Redes sociales, un espacio fértil para las ventas

Las plataformas sociales son un motor para las ventas online. Esto creció sustancialmente durante la pandemia. Se debe a que el cierre de los locales físicos obligó a la apertura de los perfiles comerciales.

Esta no es una tarea fácil, tal como aluden los conocedores. Los especialistas indican que administrar una red social, crear una identidad visual, encontrar el público objetivo y otros puntos importantes, son necesarios de conocer para llevar al éxito la comercialización de productos o servicios que se ofrecen en las diferentes plataformas.

Para conocer un poco del mundo de quienes están atrás de las marcas charlamos con una joven emprendedora. Ella no solo se dedica a ser gestora de plataformas, sino que gran parte de su potencial sienta bases en dar contenido de valor para que otros crezcan. Barbara Borrajo, nació en Buenos Aires y es Licenciada en Publicidad. En la descripción de su blog se lee “aún no planté un árbol, quisiera escribir un libro y quizás no deseé tener un hijo”. Ella especifica que “Desde chica me gustó todo lo relacionado con la creatividad, la organización y los emprendimientos.”. Estos puntos fueron los que forjaron su camino para ser y ayudar a emprendedores.

¿Cómo nació la idea de crear un emprendimiento para ayudar a emprendedores?

Surgió desde la propia experiencia, cuando empecé mi primer emprendimiento me encontré con que había poca información que te guiara para empezar tu propio proyecto, y la que había solía ser muy costosa. Por lo cual cuando decidí lanzarme al mundo emprendedor, me pareció que darles herramientas a otras personas.

¿Cómo ve la situación actual del país a la hora de emprender?

A mi entender es una situación que presenta las dos caras de una moneda. Por un lado, es de público conocimiento el contexto económico que el país atraviesa, lo cual hace que sea arriesgado lanzar un emprendimiento. Pero también hay muchísima gente, que, debido a eso, está probando con lanzar un negocio para precisamente tener un ingreso adicional, o lamentablemente en algunos casos el único. Además, hoy en día las herramientas digitales que tenemos a disposición hacen que un buen proyecto con una buena gestión pueda despegar rápidamente y con una inversión relativamente baja.

¿Cuál es el sector que mayormente busca sus tips?

En su gran mayoría se trata de mujeres que buscan alguna alternativa de ingresos. Y en general los emprendimientos se tratan de cosas hechas artesanalmente, desde elementos de decoración como velas y sales de baño hasta alimentos.

¿Que tips le daría a alguien que quiere iniciar en el mundo del emprendedurismo?

Le aconsejaría que se capacite, que hay un montón de información, incluso gratuita, en Internet que puede marcar la diferencia entre el éxito de un proyecto o el fracaso. También le aconsejo trabajar bien la estrategia de precios que va a utilizar, porque todo lo relacionado a costos y fijación de precios suele ser el gran talón de Aquiles de los emprendedores y que intente ser lo más organizado posible.

¿Las redes son un motor para impulsar ventas?

Si, totalmente. Pero tampoco creo que sean la única alternativa. Que un proyecto funcione y venda bien es consecuencia de un conjunto de cosas que deben trabajarse. Desde lo que se está comunicando, los canales de ventas, la publicidad e incluso la persona que gestiona esas redes sociales.