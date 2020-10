Mapuches usurparon un campo y mantuvieron cautivo al dueño

Cerca de 30 miembros de la comunidad mapuche usurparon un terreno de 370 hectáreas en el paraje El Foyel, a 70 kilómetros de Bariloche. También restringieron los accesos a la propiedad y mantuvieron cautivo al dueño. Sucedió en la tarde el jueves y madrugada de este viernes.

Fuentes policiales indicaron que los originarios, que pertenecen al lof Gallardo Calfú llegaron al lugar a bordo de vehículos último modelo y se dividieron en dos grupos, para evitar ingresos y egresos en dos de las tranqueras de acceso.

"Hemos vuelto a nuestro territorio ancestral ubicado entre el arroyo Coronel, el cerro Fortaleza y el Río Foyel, parte de la tierra del Wallmapu en la zona del hoy llamado paraje El Foyel", manifestaron.

El campo, no obstante, está en manos de la familia Soriani desde hace 40 años. El hijo del propietario, Martín Soriani, no estaba en el momento de la toma. Después de varias horas logró ingresar a la casa principal y se mantiene ahí. "Se metieron estos individuos por las dos entradas y las bloquearon. Estamos acá en el campo y no podemos salir ni entrar", dijo.

Una orden judicial vino a poner tranquilidad a la situación. Los mapuches abandonaron el campo en la madrugada. No obstante, le advirtieron a Soriani que, si se iban, ellos volverían. "Ahora estamos en una situación en la que nos faltan cosas y no sabemos cómo ir a buscarlas. Es un momento de mucha angustia”, refirió la esposa de Soriani.