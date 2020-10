Las consultas por el Cáncer de mama bajaron en pandemia

View this post on Instagram

Los controles periu00f3dicos son fundamentales para detectar cualquier anormalidad en los estadios iniciales, aumentando las posibilidades de curaciu00f3n ud83dude09 Retomar la visita al mastu00f3logo es muy importante para que el profesional pueda determinar los pasos a seguir segu00fan cada caso particular. En muchas pacientes la #Mamografu00eda puede combinarse con estudios adicionales como la #Ecografu00edaMamaria y tu00e9cnicas mamogru00e1ficas complementarias (magnificada, compresiu00f3n focalizada, cortes de tomosu00edntesis) para mayor precisiu00f3n al momento del diagnu00f3stico. No nos descuidemos y consultemos siempre con nuestro mastu00f3logo de confianza! ud83dude0a