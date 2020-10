Los incendios en Córdoba arrasaron con los animales salvajes

Durante la jornada del miércoles los incendios forestales en las sierras de Córdoba arrasaron con los animales salvajes del multiparque Peko's, en Santa Cruz del Lago, en Villa Carlos Paz. Uno de sus dueños calificó de "tristísimo" el escenario y aseguró que por suerte se pudieron salvar los animales que están en el interior del predio.

En diálogo con Cadena 3, uno de los propietarios, Antonio "Tony" Delich señaló que la fauna salvaje se quemó toda. "Los animales que nosotros tenemos están saludables, pero los salvajes se quemaron todos. Las liebres y zorros salían prendidos fuego", explicó.

El hombre agradeció la labor de las dotaciones de bomberos y de los aviones hidrantes que lograron evitar que las llamas avanzaran aún más, pero no pudieron salvar la parte de atrás, donde quedaron dañados unos quinchos y unos viñedos pertenecientes a un emprendimiento nuevo. "Esto nos atrasa en imagen. Esperamos que la lluvia ponga de nuevo todo verde. Los aviones hidrantes pasaban a 10 metros de nuestra cabeza, salvaban casas y me parece fantástico lo que hicieron", pidió.

En ese sentido, Delich había contado más temprano como el fuego había avanzado sobre los viñedos. "El viento cambió y en 25 segundos no quedó nada. Era un emprendimiento familiar para hacer vino que nació en 2013. Empezamos plantando vides, importamos un sistema de riego israelita, invertimos en telas, postes y en segundos no quedó nada", señaló.

"Tengo que agradecer a la gente de bomberos. También teníamos animales, que por suerte no les pasó nada, son 150 hectáreas y se quemaron todos los alambres", manifestó. Por otra parte, visiblemente conmocionado Tony Delich agregó: "Si no hay temporada tratemos de ser respetuosos con todos los que manejan el coronavirus, si dicen que tengo que estar cerrado, estaré cerrado, venderé algunas cosas y aguantaré uno o dos años, pero no podemos ir en contra de esto que está pasando", concluyó.