Se aisló en su auto para no contagiar a su familia

Un joven, de 23 años, obtuvo resultado positivo de coronavirus. Esto lo llevó a decidir que iba a hacer la cuarentena en el interior del auto de su familia en la localidad cordobesa de San Francisco.

Ignacio permaneció en el vehículo desde el lunes pasado. La razón es que sus padres pertenecen a la población de riesgo. A favor de el es que este viernes fue trasladado a Córdoba capital donde completará los días de aislamiento.

Según comentó a Cadena 3, “Me hice el hisopado, me dio positivo, hablé con mi familia y me recomendaron ir a mi casa, pero mi papá es paciente de riesgo, entonces decidí quedarme en su auto”. Este joven que trabaja como coordinar y vendedor de viajes de egresados.

En sus redes sociales se manifestó indignado: "Di positivo en Covid - 19 y me llamó la municipalidad solo para preguntarme si tuve contacto estrecho con alguien y le dije que no, que estoy arriba de un auto desde el lunes y me dijeron gracias, que tenga un buen lunes". Luego de que se diera a conocer el caso es que aparecieron para ayudarlo.

Es menester destacar que el intendente Ignacio García Aresca realizó gestiones para que este viernes el joven sea trasladado a un hotel de la ciudad de Córdoba para que complete los días de aislamiento que debe cumplir. A su vez Ignacio explicó que la vivienda familiar no tiene las condiciones necesarias para que pueda estar apartarse en una habitación, por lo que no tuvo opciones a la hora de aislarse.

También indicó que en este tiempo, hizo sus necesidades en una botella y sus familiares y amigos le acercaron alimentos.