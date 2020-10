Cristina no irá al acto por los 10 años de la muerte de Néstor Kirchner

Este martes se cumplen 10 años del fallecimiento del ex presidente Néstor Kirchner y habrá dos grandes actos para homenajearlo. La vicepresidenta, Cristina Fernández, será la gran ausente de estas conmemoraciones y ya dio aviso de ello a través de una carta pública.

“Como todos y todas saben, no concurro a actividades públicas u homenajes que tengan que ver con aquel 27 de octubre. Tal vez sea un mecanismo inconsciente de no aceptación ante lo irreversible. No sé. Ya saben que la psicología no es mi fuerte”, escribió la ex presidenta.

Además, se cumple un año del triunfo dl Frente de Todos en las elecciones del 2019. A esto también se refirió Cristina en su carta. “¿Qué increíble, no? Que la elección presidencial en la que volvimos a ganar haya coincidido justo con el 27 de octubre. Licencias que se toma la historia”, sostuvo

“En este 27 de octubre, quiero agradecer a todos y a cada uno de los argentinos y las argentinas, las muestras de reconocimiento, cariño y amor hacia quien fuera mi compañero de vida”, posteó en su cuenta de Facebook.

Por último, agradeció al presidente Alberto Fernández por repatriar la estatua del ex presidente que se encontraba en Ecuador. “Especialmente a Alberto, tanto por la decisión de traer la figura de bronce de Néstor que alguna vez emplazamos en la sede del UNASUR en Quito, allí en la exacta mitad del mundo, como la de su nuevo emplazamiento en el hall del Centro Cultural Kirchner. Sinceramente, es una caricia al alma”, dijo.

Para recordar a Néstor Kirchner habrá dos actos. Uno en la sede de la CGT y el otro en el Centro Cultural Néstor Kirchner. En el primero participarán dirigentes sindicales mientras que el segundo será encabezado por el presidente Alberto Fernández.

El acto central será en el Centro Cultural Kirchner (CCK) y además del presidente, participarán miembros del Gabinete, intendentes de la provincia de Buenos Aires y gobernadores del PJ. Sin embargo, no estará presente Cristina Fernández, ni tampoco sus hijos Máximo y Florencia Kirchner. La estatua de Néstor Kirchner será instalada en el CCK

En el marco de esta conmemoración, las autoridades descubrirán una estatua de Néstor Kirchner que llegó a la Argentina a principio de octubre. La misma se encontraba en la sede de la UNASUR en Quito, Ecuador. El busto de Néstor Kirchner, que también fue secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas fue retirado el 26 de septiembre del 2019 por decisión de la Asamblea Nacional de Ecuador, durante el mandato del presidente Lenin Moreno.

La estatua fue realizada por el escultor Miguel Gerónimo Villalba, quien la restauró en su casa durante los últimos días. Ahora, será instalada en el CCK y la idea de Alberto y Cristina es que esa sea su morada para siempre.