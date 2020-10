El estremecedor relato de una médica reinfectada de Covid-19

Recientemente una médica de 35 años de edad de la provincia de Córdoba, realizó un inesperado posteo en su perfil de Facebook que le erizó la piel a más de uno. Esta trabajadora de la salud contó que se reinfectó de coronavirus en tan sólo 2 meses, siendo que no presentaba ninguna comorbilidad y no pertenece a ningún grupo de riesgo.

Se trata de la médica cordobesa de 35 años de edad Cecilia Berbotto, que contó mediante su cuenta de Facebook que había logrado superar el coronavirus pero que lamentablemente se volvió a contagiar. Estas dos infecciones se produjeron mientras la mujer estaba prestando sus servicios en un hospital de la provincia.

"Voy a tratar de ser muy escueta en mi publicación. Los que me conocen saben que soy médica, forense y generalista. Estoy al pie de la batalla desde que esto empezó, teniendo métodos y los cuidados necesarios. Soy nacida y criada y vivo en mi querida Córdoba Capital. Estoy cursando mi segunda infección por Covid-19 (primer reinfección) en menos de 2 meses", expresó Berbotto en sus redes.

Sin embargo lo que hizo aún más llamativo y estremecedor su relato, fue que ella nunca formó parte de un grupo de riesgo que la hiciera más vulnerable frente a un contagio, además de nunca haber padecido una enfermedad previa. "Tampoco fumo. Esta vez me tocó la mala suerte de hacer una neumonía bilateral secundaria por Covid-19 y hoy terminé internada en la terapia intensiva de la Clínica Vélez Sarfield (a quienes les agradezco de corazón su amor y su dedicación en atender a todos los enfermos)", escribió la afectada.

Finalmente la médica, que actualmente continúa en terapia intensiva, le pidió respeto a la gente que dice que el coronavirus no es real. "Quiero volver a tener mi vida normal. Este mensaje va dirigido a todos aquellos que todavía creen que este virus no existe, o es una joda, o no les va a pasar porque son jóvenes. Simplemente les pido respeto y empatía. Nada más", sentenció.