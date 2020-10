Cerraron una planta de Dánica y dejaron sin trabajo a 150 personas

El pasado martes 6 de octubre una planta de la reconocida empresa alimenticia llamada Dánica, ubicada en la localidad bonaerense de Llavallol, cerró sus puertas de manera repentina y dejó sin trabajo a unas 150 personas sin previo aviso. Estos trabajadores se enteraron de la noticia porque las autoridades pegaron un cartel en la entrada del edificio.

En este escrito las autoridades manifestaban que habían tomado esta decisión debido a que la pandemia generó una gran baja en la venta de sus productos. Sin embargo los trabajadores aseguraron que esto no es real y que por el contrario se ha registrado un récord histórico en venta de margarina en los últimos meses.

En comunicación con el medio C5N Javier Castillo, un trabajador de esta empresa, declaró que: “la fábrica tiene 80 años en producción de margarina y no tiene competencia. De abril a agosto hicimos producción récord, se hacían turnos de 12 horas y, además, recibe ayuda del Gobierno. Hace 15 días que no está produciendo, la vaciaron e hicieron un lock out patronal para amenazar a la gente, así lograron que 20 compañeros se pasen pero los demás estamos firmes”, sentenció.